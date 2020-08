Auto a fuoco sulla Frosinone-Mare, pronto intervento di Polstrada e Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di lunedì, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Frosinone. in transito sulla strada “Frosinone – Mare“, nel territorio del comune di Sonnino, hanno notato a bordo strada una vettura Mercedes classe A interessata da un principio di incendio.

Gli operatori immediatamente si sono adoperati sia per aiutare l’occupante del mezzo, sia per mettere in sicurezza la carreggiata, mentre la vettura veniva avvolta dalle fiamme.

Il pronto intervento dei poliziotti e dei vigili del fuoco ha permesso che nessuno rimanesse ferito.