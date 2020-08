Si oppongono all’identificazione con calci e pugni, arrestati

Nella giornata di domenica, i militari della stazione carabinieri di Scauri, unitamente a quelli della sezione radiomobile della compagnia di Formia, hanno arrestato per i reati di “resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato” un 43enne ed un 19enne della provincia di Caserta.

“I due – secondo quanto reso noto dai militari – in fase di controllo, tentavano di opporsi all’identificazione colpendo con calci e pugni i militari operanti, nonché l’autovettura militare. Gli stessi trasportati nella caserma di Scauri continuavano ad ostacolare l’attività degli operanti colpendo uno dei militari. Gli arrestati, in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza”.