Pallamano serie A, l’HC Fondi chiude le prime due settimane di preparazione

“Mancano ormai tre settimane all’inizio della Serie A Beretta maschile, quando i ragazzi dell’HC Fondi faranno il loro esordio sull’impegnativo 40×20 del Pala San Giacomo di Conversano.

Dopo i primi quindici giorni di preparazione precampionato – si legge nella nota diffusa questa mattina dall’ufficio stampa del collettivo fondano – , è arrivato il momento di tirare le prime somme in casa rossoblu. La rosa della Serie A Beretta, radunatasi agli ordini di mister Giacinto De Santis lo scorso 1° agosto, fin dai primi test atletici ha palesato una buona condizione, consentendo al tecnico rossoblù di seguire senza intoppi il programma prestabilito.

Gli atleti fondani hanno finora lavorato tanto e bene, alternando sedute in palestra ad altre di tecnica e tattica e il primo test agonistico è stato rappresentato dalla classica partitella in famiglia. Se dalla consueta amichevole precampionato si è vista un buon gioco ed una buona condizione, c’è da prendere atto anche del brutto infortunio accorso al centrale-terzino Ivan Vulić, al quale tutta la dirigenza rossoblu è vicina e spera di ritrovare il più presto possibile in campo.

Dopo i due giorni di riposo, gli uomini cari al presidente Vincenzo De Santis, torneranno in campo nella giornata di lunedì 17 agosto per affrontare la terza settimana di preparazione, che si concluderà con il secondo test in famiglia di sabato 22 agosto, con l’obiettivo di arrivare pronti all’esordio del 5 settembre in casa del Conversano”.