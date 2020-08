A Terracina i campioni del beach tennis e del foot volley

Si lavora alacremente a Terracina per allestire in sicurezza, con l’osservanza di tutti i protocolli sanitari previsti, la grande manifestazione degli sport da spiaggia in programma presso lo stabilimento Rive di Traiano da venerdì 21 a domenica 24 agosto. Nel funzionale e modernissimo impianto sportivo RDT Summer Village, di Terracina di via Lungomare Matteotti, si giocherà a beach tennis, footvolley e beach hockey per una tre giorni entusiasmante che vedrà la partecipazione di tanti assi degli sport da spiaggia.

Il piatto forte dell’evento sarà il beach tennis. Dal 21 al 23 si terranno i campionati regionali giovanili delle categorie Under 12, 14, 16 e 18 con l’assegnazione dei titoli di quarta, terza ed open. Protagoniste le migliori promesse, maschili e femminili del territorio.

La manifestazione sarà impreziosita da un torneo esibizione che vedrà protagonisti quattro giocatori uomini e quattro giocatrici donne, ai vertici del ranking italiano.

Tommaso Giovannini (terzo italiano della classifica internazionale), Marco Garavini (neo campione italiano 4° italiano nel ranking), Davide Benussi e Doriano Beccaccioli (quinti a pari merito nel ranking) giocheranno per aggiudicarsi il Rive di Traiano così come Flaminia Daina, Giulia Gasparri (prima e seconda italiana della classifica internazionale) e le neo campionesse italiane Sofia Cimatti e Nicole Nobile (terza e quarta del ranking) in campo femminile. Sfide di altissimo livello fra i protagonisti assoluti della disciplina. La formula sarà quello doppio giallo tutti contro tutti per poi disputare tre finali: doppio misto, doppio femminile e doppio maschile. Un momento unico che darà la possibilità ai giovani campioni under, di contendersi i titoli di categoria giovanile davanti ai propri beniamini.

Aldair

Ma sarà spettacolo vero anche venerdì 21 alle ore 18.00 quando il proscenio sarà preso dal Footvolley (calcio tennis) che vedrà protagonisti a Terracina due grandissimi protagonisti in maglia giallorossa della nostra serie A di Calcio. ‘Pluto’Aldair e Max Tonetto sfideranno in un match che si preannuncia dal pronostico incertissimo due azzurri della nazionale di footvolley Fabio Gatto Graziani, in arte “Gatinho“, e Federico Iacopucci due veri e propri funamboli della disciplina.

Il 24 agosto prevista anche un’esibizione di Beach Hockey. All’interno di un gonfiabile, messo a disposizione dalla Federazione Hockey si sfideranno tre squadre agonistiche che daranno dimostrazione del livello tecnico della disciplina. Sarà anche l’occasione per promuovere e fare proseliti di questo divertente sport.

La finale del torneo di footvolley di venerdì 21 ore 18 e le finali del torneo di beach tennis di domenica 23 , saranno trasmesse in diretta televisiva sul canale Ms Channel (814 di Sky) 814) MS Channel, sulla Web Tv Mschannel.Tv e sul canale Mssport 185 del digitale terrestre per il Lazio. Una visibilità non solo nazionale ma mondiale se consideriamo la Web tv raggiungibile da qualsiasi parte del mondo con una connessione internet.

La manifestazione vanta il patrocinio dalla Fondazione Telethon. Nelle giornate del 22 e 23 agosto all’interno del village i volontari della Fondazione organizzeranno una raccolta fondi in favore della ricerca per sconfiggere le malattie rare.

L’evento rientra nel progetto Estate delle Meraviglie patrocinato dalla Regione Lazio ed è stato realizzato grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Terracina nel quadro del rilancio turistico della stagione 2020/2021 e all’impegno del Sindaco Roberta Tintari, dell’assessore allo Sport e al Turismo Avv. Barbara Cerilli e del delegato allo Sport Stefano Alla. La manifestazione si avvale anche del patrocinio dell’osservatorio dello Sport e del turismo della provincia di Latina nel progetto estivo ‘X Summer’.