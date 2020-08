VIDEO – Covid, il sindaco di Gaeta sui 4 nuovi casi: “Link non è nostrano”

A margine della notizia inerente gli ulteriori 4 casi di positività al Covid-19 riscontrati a Gaeta, il sindaco Cosmo Mitrano sottolinea ai microfoni di h24notizie di come si tratti di un “link non nostrano”, legato a soggetti del posto che erano andati “in un’altra regione”. Il primo cittadino invita poi a non “abbassare la guardia”, perché si deve “tenere alta l’attenzione”. Di più: “Credo ci debba essere grande senso di responsabilità da parte di tutti. Le istituzioni devono fare il suo (sic), ma anche i singoli individui debbono mettercela tutta”. Da qui, l’invito all’utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi, a sanificare le mani e a tenere il distanziamento sociale. Misure preventive anti-coronavirus a cui però lo stesso sindaco non sembra aver tenuto sempre fede: nei giorni scorsi Mitrano è comparso in un video della pagina Facebook Gaetaspia, nel bel mezzo di un assembramento. Da quanto si evince dalle immagini, senza mettere in atto – né lui, né gli altri presenti immortalati – alcuna delle succitate misure preventive.