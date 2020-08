Otto denunciati, sette segnalati dai carabinieri: il bilancio dei controlli di Ferragosto

Nei giorni di venerdì 14 e sabato 15 agosto, nei comuni di Latina e Sabaudia, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Latina e i colleghi della Stazione di Sabaudia hanno deferito in stato di libertà diverse persone.

Quattro soggetti di età compresa tra i 24 e i 38 anni, per il reato di guida in stato di ebbrezza. Un 28enne e un 23enne per il reato di “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”, in quanto il primo, in seguito a una perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in metallo e di un bastone teaser elettrico, mentre il secondo aveva in macchina un manganello telescopico di 60 centimetri.

Un 50enne di Latina è stato poi deferito per i reati di “violazione colposa di doveri inerenti la custodia di cose sequestrate e sottrazione o danneggiamento di vose sequestrate”: è stato fermato alla guida di un’autovettura risultata sottoposta a sequestro amministrativo. Infine, un 30enne di Terracina è stato denunciato per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, in quanto dopo una perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di nove involucri contenenti complessivamente tre grammi di cocaina, oltre che della somma in contanti di 175, ritenuta probabile provento di illeciti.

Nel medesimo contesto operativo, sono stati segnalati all’autorità amministrativa 7 giovani di età compresa tra i 20 e i 27 anni, trovati complessivamente in possesso di 7.20 grammi di marijuana e di 7.25 di hashish, per uso personale.

Durante il controllo della circolazione stradale, i carabinieri hanno inoltre fermato e identificato 68 persone; controllato 48 mezzi; elevato 11 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada; eseguito 5 perquisizioni personali; sequestrato un’autovettura; ritirato 6 patenti.

Il tutto, nell’ambito di un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nelle aree ritenute a maggiore indice di criminalità e degrado, nonché teso a garantire la sicurezza della viabilità e circolazione stradale dovuta al flusso turistico.