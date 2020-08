Terracina, il Questore sospende la licenza di un bar

Nella giornata di ieri gli Agenti del Commissariato di Terracina hanno notificato decreto di sospensione della licenza emanato dal Questore di Latina e relativo ad un pubblico esercizio per giorni 7 (sette), con conseguente chiusura della struttura.

I numerosi controlli ed i ripetuti interventi operati dagli Agenti del Commissariato di Polizia hanno consentito di rilevare diverse criticità verificatesi presso l’esercizio commerciale in argomento, a far data dallo scorso maggio, quando degli avventori in stato di ebrezza avevano investito un pedone cagionandogli delle ferite. Ulteriori controlli delle Volanti nei mesi successivi si sono resi necessari per sedare accese liti presso lo stesso locale ed, inoltre, è stata accertata la presenza di soggetti annoveranti pregiudizi di polizia quali frequentatori abituali del bar.

Il Provvedimento del Questore di Latina, rilevate le condizioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, con conseguente allarme sociale, è finalizzato al ripristino della legalità.

Qualora dovessero ripetersi nuovamente i fatti che hanno determinato l’emissione del citato provvedimento, è prevista la revoca della licenza.