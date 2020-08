“Le infradito dei Patrioti”: la campagna ecologista di FdI anche a Terracina

Fratelli d’Italia, hanno detto dal partito di Giorgia Meloni nel presentare l’idea, vuole “lasciare il segno su tutte le spiagge italiane”. E non certo a colpi di mojito di salviniana memoria o tintarella. Tutt’altro: ciabatte sovraniste.

Infradito consegnate gratis in cambio di un rifiuto in vetro o plastica. Un utile gadget regalato con la lodevole mission di tutelare l’ambiente, e nel contempo pensato per garantirsi pubblicità a livello politico: “Si tratta di ciabatte speciali perché camminando lasciano impressa sulla sabbia la scritta ‘Fratelli’ con un piede, e ‘d’Italia’ con l’altro”, spiegano da FdI.

I tempi cambiano: da “ho scritto t’amo sulla sabbia” – refain di una hit celebre negli anni Sessanta tricolore – sulla battigia si è arrivati a scrivere “Fratelli d’Italia”.

Le ciabatte, ribattezzate non senza enfasi “Le Infradito dei Patrioti”, vengono donate nell’ambito di una campagna lanciata da Fratelli d’Italia su tutto il territorio nazionale. E che a Ferragosto farà tappa anche lungo il litorale di Terracina. Per avere i patriottici calzari, basta portare come accennato un rifiuto di vetro o di plastica, che verrà ritirato presso gli stand allestiti in prossimità delle spiagge.