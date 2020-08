Incidente sull’Appia, auto contro albero: feriti tre giovani

Pauroso incidente stradale lungo l’Appia, nella prima mattinata di Ferragosto. Si è verificato intorno alle al confine tra i comuni di Fondi e Monte San Biagio, vedendo una Volkswagen Polo schiantarsi contro uno degli alberi che costeggia l’arteria: completamente distrutta, la macchina.

Tre, le persone ferite. Si tratta di due ragazzi e una ragazza ciociari, rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto ed estratti dai vigili del fuoco. Per uno dei coinvolti, un uomo, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza Pegaso, che dopo averlo preso in carico l’ha trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo teatro dell’incidente, oltre ai sanitari dell’elisoccorso e ai vigili del fuoco, hanno operato anche tre ambulanze e un’auto medica, oltre ai carabinieri, cui sono stati affidati i rilievi inerenti la dinamica.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che il terzetto stesse tornando Pontecorvo dopo aver trascorso la nottata di Ferragosto a Terracina.