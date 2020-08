Dramma in mare: 15enne muore mentre fa il bagno a Latina

Tragedia sul litorale di Latina, nella tarda mattinata di venerdì. Un 15enne di origine nigeriana è morto mentre era al mare con alcuni familiari. Si trovava con dei cugini a fare il bagno all’altezza di un tratto di spiaggia libera nella zona di Foce Verde, quando per cause da accertare è scomparso agli occhi dei presenti. Un improvviso malore, oppure l’azione delle correnti: ancora non è chiaro.

Iniziate le ricerche, avviate da un bagnino e da un agente fuori servizio, il corpo esanime del ragazzino è comparso a galla dopo circa mezz’ora, a non molta distanza dalla riva.

Immediati quanto purtroppo inutili, i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale del 118 sopraggiunto nel frattempo sul posto. Nulla da fare. Per un dramma consumatosi sia sotto gli occhi dei congiunti del 15enne, che di molti altri bagnanti, sotto choc.