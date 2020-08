Malore a Sperlonga per il magistrato Cantone: ricoverato al Cardarelli

Nella tarda serata di martedì il magistrato Raffaele Cantone, ex presidente dell’Anac – Autorità nazionale anticorruzione e dallo scorso giugno nominato dal Csm procuratore di Perugia, è stato colpito da un malore mentre era in vacanza con la famiglia in provincia di Latina.

Intorno alle 23 si era presentato presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, da quanto si apprende da fonti qualificate proveniente da Sperlonga ed accompagnato in auto dalla moglie. A seguire, una serie di accertamenti sanitari protrattisi per ore. Gran movimento, in ospedale: subito dopo il temporaneo ricovero, sul posto, per monitorare la situazione da vicino, si sono portati gli uomini della scorta e alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine locali. Mercoledì mattina, intorno a mezzogiorno, il 56enne Cantone è stato trasferito in ambulanza a Napoli, alla volta del Cardarelli, dove è poi stato ricoverato.

“La Direzione Sanitaria fa sapere che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti necessari”, spiega in un bollettino medico l’azienda ospedaliera Cardarelli. “Le condizioni attualmente sono stabili e non destano particolare preoccupazione. Per la giornata odierna (giovedì, ndr) il paziente sarà tenuto in osservazione”. “Mi hanno ricoverato, ma sto bene”, ha dichiarato in giornata al Corriere della Sera. “Si è trattato di un lieve malore”.