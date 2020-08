Itri, approvati i progetti per l’affidamento dei servizi scolastici

Servizi scolastici 2020/2021, la Giunta comunale di Itri, con le delibere n. 91 del 5/08/2020 e n. 95 del 7/08/2020 ha approvato rispettivamente il progetto per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per il servizio di ristorazione scolastica per l’asilo nido comunale, scuola dell’infanzia e scuola primaria a tempo pieno ed il progetto per l’affidamento del trasporto scolastico.

Le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, come già reso noto, dovranno essere inviate dal 3 al 21 agosto.

Nonostante la situazione di emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale in questi mesi non si è fermata ed ha continuato a lavorare al meglio per cercare di offrire agli utenti servizi improntati alla sicurezza ed alla qualità, servizi che saranno organizzati nella scrupolosa osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie disposte dalla normativa nonché sulla base dell’orario e delle modalità di organizzazione della didattica in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico per cercare di garantire la ripartenza a settembre in condizioni di assoluta sicurezza.



“Di concerto con la Dirigente scolastica – affermano il Sindaco Fargiorgio e l’assessore Tiziana Ialongo – abbiamo in questi mesi estivi affrontato le diverse problematiche riguardanti il prossimo anno scolastico, per consentirne una regolare ripresa nell’interesse degli alunni e delle loro famiglie”.