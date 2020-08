Furto e danneggiamento, due arresti a Formia

Manette in flagranza di reato, la scorsa notte, a Formia. I carabinieri in forza alla sezione radiomobile del Norm della Compagnia locale hanno tratto in arresto un 31enne e un 20enne, accusati di furto e danneggiamento.

Sono stati intercettati da una pattuglia lungo via Mamurra, dove poco prima avevano messo a segno un furto, perpetrato dopo aver infranto il vetro posteriore di un’auto parcheggiata.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire all’interno dei loro zaini un telefono cellulare e una catenina d’argento con ciondolo, oltre a vari arnesi in uso tra gli scassinatori.

Telefono e catenina, previo riconoscimento, sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre in attesa del rito direttissimo gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma, come disposto dall’autorità giudiziaria.