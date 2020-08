“Bene il Governo sul Piano per i rientri, passa il ‘Modello Lazio’. Tamponi a chi rientra e in aeroporti è quello che abbiamo fatto per primi nel Lazio. Da domani siamo pronti con i tamponi ai drive-in per chi viene da Grecia Spagna Malta e Croazia. Si segnalerà l’arrivo sulla app ‘Lazio Doctor Covid’ o al Numero Verde 800.118.800″. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.