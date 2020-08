Nella giornata di giovedì, a Lenola, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà per concorso nel reato di “costruzione abusiva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico” un 58enne e una 56enne, entrambi del posto.

I due, a vario titolo, sono come accennato ritenuti responsabili di aver eseguito lavori edili non autorizzati, su un’abitazione situata in un’area gravata da vincoli di natura paesaggistica.