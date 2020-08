Sabaudia, tamponamento tra auto e autobotte del gas su via Litoranea

Tamponamento su via Litoranea, auto impatta contro un’autobotte del gas.

È quanto accaduto poco fa su via Litoranea all’altezza della frazione di Molella nel Comune di Sabaudia.

Per cause da accertare il suv ha impattato contro l’autobotte per fortuna senza gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i volontari Anc Sabaudia che stavano effettuando il monitoraggio per l’antincendio. I volontari coordinati dal maresciallo Cestra hanno provveduto a veicolare il traffico fino a quando la situazione non è tornata alla normalità.