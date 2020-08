Il cinema in auto, come negli anni Sessanta: apre il Drive in del Golfo

In provincia di Latina è tutto pronto per l’apertura del “Drive in del Golfo” di Santi Cosma e Damiano. L’inaugurazione dello spazio all’aperto attrezzato – di circa 50mila metri quadri – è prevista per mercoledì 12, a partire dalle 20, e vedrà anche la partecipazione di una rappresentanza dell’amministrazione comunale. A partire dal sindaco Franco Taddeo, che effettuerà il taglio del nastro.

Il Drive in del Golfosarà aperto tutti i giorni con due spettacoli alle 20.30 e alle 22.30, e potrà ospitare fino a 500 auto e fino a 5.000 persone, nel rispetto delle norme di distanziamento anti Covid-19 e rappresenta attualmente il più grande spazio attrezzato per spettacoli cinematografici ed eventi live del sud pontino.

“Il primo film in programmazione sarà ‘Il giorno più bello del Mondo’ di Alessandro Siani ed è stato scelto direttamente dal futuro pubblico di spettatori, attraverso la prima ‘Movie Challenge’ lanciata sulla pagina Facebook ufficiale del ‘Drive in del Golfo’, che ad oggi conta oltre 2000 fans”, anticipano dall’attività. “Una grande opportunità di svago sia per i turisti che in questo periodo popolano le limitrofe località balneari che per coppie e famiglie con bambini, residenti tra Lazio e Campania, che potranno assistere alle proiezioni cinematografiche, comodamente seduti nella propria auto e in tutta sicurezza”.

I film saranno proiettati su un maxischermo di 200 metri quadri ed è previsto un servizio di prenotazione biglietti on line e anche un servizio bar ristoro direttamente in auto. Il costo del biglietto della rassegna estiva sarà di 5 euro a persona. La programmazione dei film in rassegna è consultabile sulla pagina Facebook