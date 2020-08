Fuori strada con l’auto, incidente mortale a Pontinia

Ancora un incidente stradale mortale, in provincia di Latina. Nel pomeriggio di mercoledì un uomo ha perso la vita all’altezza della Migliara 48, nel territorio di Pontinia, in località “Prato della Mezzaluna”.

Secondo le prime ricostruzioni in merito alla dinamica del sinistro, la vittima era alla guida di un’auto che ad un tratto, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è finita fuori controllo. Per poi terminare la propria corsa fuori strada. Inutile, ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari intervenuti sul posto dopo l’allarme.

