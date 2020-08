Ferragosto, sabato sospeso il mercato settimanale di via Bardi

Nel pomeriggio di lunedì, il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha firmato un’ordinanza con la quale provvede alla sospensione del mercato settimanale del Centro urbano – in via Bardi, via La Malfa, via Scarlatti e via Corelli – nella giornata di sabato 15 agosto 2020.

“La decisione è stata presa in considerazione della giornata di festività e della conseguente difficoltà a garantire la pulizia dell’area dopo lo svolgimento del mercato, anche per la chiusura degli impianti di conferimento dei rifiuti”, spiegano dall’amministrazione comunale.

Il mercato settimanale riprenderà regolarmente, nel rispetto delle disposizioni sanitarie per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, a partire da sabato 22 agosto 2020.