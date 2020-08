Denunciato dopo l’incidente: guidava in stato di ebbrezza

I carabinieri della Stazione di Priverno, in trasferta a Roccagorga, hanno identificato e quindi deferito in stato di libertà un 41enne del posto. Guida in stato di ebbrezza alcolica, il reato contestatogli dai militari operanti.

Come reso noto dal Comando provinciale dell’Arma, nella serata del 7 agosto l’uomo si era messo al volante della propria auto sotto l’influenza dell’alcol, circostanza accertata presso una struttura sanitaria del posto, per poi rimanere coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo.