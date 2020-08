Covid, sperimentazione vaccino Spallanzani: “Superati i 4mila volontari”

“La manifestazione d’interesse pubblico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per la ricerca dei volontari per la sperimentazione del vaccino anti Covid-19 ha superato le 4mila adesioni. Una risposta straordinaria che riempie di orgoglio”. A dichiararlo, attraverso una nota stampa diffusa nella giornata di mercoledì, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I volontari, riportava la stampa nei giorni scorsi, sono suddivisi in due gruppi per età: dai 18 e i 55 anni, e dai 65 agli 85 anni. A sua volta, ogni gruppo sarà suddiviso in tre sottogruppi, cui verrà somministrato un diverso dosaggio di vaccino.