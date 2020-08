Sperlonga, discussione fra giovani sfocia in minacce: tre denunciati

Nella gionata di ieri, 10 agosto, in Sperlonga, i militari dell’arma del luogo identificavano e deferivano in stato di libertà, un 39enne residente a Terni per detenzione abusiva di armi e minaccia aggravata, un 21enne residente a Castellammare di Stabia (NA) per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, ed un 23enne residente a Sperlonga per minaccia, lesioni personali e calunnia.

I fatti sono scaturiti a seguito di un intervento dei militari della locale stazione a seguito di un diverbio avvenuto tra il 21enne ed il 23enne, i cui successivi sviluppi investigativi culminavano con il deferimento di tre persone ed al rinvenimento, nella disponibilità del 39enne, di una arma bianca tipo katana, non dichiarata, che veniva posta sotto sequestro.