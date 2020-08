Ponza, posto sotto sequestro dai carabinieri uno storico locale dell’isola

Oggi, martedì 11 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Formia, con la collaborazione della Guardia di Finanza, hanno proceduto a sequestrare il locale pubblico denominato “Blue Moon”, sull’isola di Ponza, in attuazione di un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Cassino.

Il provvedimento è motivato dalle reiterate inosservanze del locale. Infatti il ‘Blue Moon’, pur essendo un ristorante all’aperto, ha offerto un intrattenimento danzante notturno in violazione della normativa anti-covid e del divieto di disturbo della quiete pubblica (un’ordinanza sindacale del 26 maggio scorso impone la chiusura dei locali pubblici alle 00:30, mentre è stata accertata la prosecuzione delle attività del Blue Moon sino alle 3:30), malgrado le infrazioni fossero state contestate ai proprietari sia giovedì che venerdì scorsi.

I controlli erano stati sollecitati dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura a Latina il 9 luglio 2020 con la partecipazione del Sindaco dell’isola, Francesco Ferraiuolo e del comandante della polizia locale, Antonio Pesce, proprio per affrontare i problemi connessi con la “movida” ponzese.