Coronavirus, a Cisterna rinviato il concerto di Roby Facchinetti

“La tutela della salute dei miei concittadini prima di tutto, Roby Facchinetti capirà e condividerà questa scelta”.

Così il sindaco Mauro Carturan, al termine di numerosi incontri e confronti, ha commentato la decisione finale di rinviare il concertone del 16 agosto. Numerose, infatti, sono state le richieste di partecipazione da persone provenienti da varie zone d’Italia per assistere all’esibizione del leader dello storico gruppo musicale dei Pooh.

Una scelta certamente non facile ma che molto probabilmente l’artista bergamasco condividerà avendo egli stesso assistito al dramma dei suoi concittadini colpiti dal coronavirus.

“Dopo il lockdown – spiega il Sindaco – abbiamo voluto dare impulso alle attività locali rimaste chiuse per mesi, con un’estate ricca di eventi fra i quali il prestigioso concerto di Facchinetti. La situazione del contagio in Italia però, sta mutando in maniera preoccupante nelle ultime settimane e quindi, a malincuore, dobbiamo rinunciare per il momento all’evento clou che sarebbe il più pericoloso da questo punto di vista per la sua rilevanza nazionale. Un appuntamento non cancellato ma soltanto rinviato alla prima data utile, da concordare con artista e organizzatori, sperando in un prossimo miglioramento della situazione sanitaria”.