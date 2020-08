Aprilia, arrestato un 39enne trovato in possesso di cocaina

Ieri, 10 agosto, alle 18.00 circa, ad Aprilia, i militari del locale NORM hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, un 39enne del luogo, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, poiché a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di 60 dosi di cocaina per un peso di 25 grammi.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.