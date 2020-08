VIDEO – Poderoso incendio in azienda rifiuti, devastata la Loas di Aprilia

Un poderoso incendio ha devastato i depositi della Loas Italia, azienda che si occupa del recupero e dello smaltimento di rifiuti. Il rogo si è sviluppato nella serata di domenica nella zona artigianale di Aprilia, in via dei Giardini: nell’arco di non molto, dall’area interessata si è sviluppata una grossa nuvola di fumo nero, visibile anche da altri comuni.

Sul posto, per domare le fiamme, si sono portate diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Aprilia, Latina, Anzio e Terracina, supportate dai volontari della protezione civile. Presente, per monitorare la situazione, anche il sindaco Antonio Terra.

Non è mancato l’intervento dei tecnici di ARPA Lazio, attivatisi per rilevare l’impatto ambientale dell’incendio. “Ad aver preso fuoco sarebbero vetro, cartone e plastiche depositate nell’area”, hanno spiegato dall’amministrazione comunale.

VIDEO