La fede oltre il Covid: la solenne celebrazione della Madonna di Porto Salvo

Nonostante le difficoltà e le restrizioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, a Gaeta domenica non è mancata la tradizionale celebrazione della Madonna di Porto Salvo.

A fare da incipit alla messa, il lancio in mare di una corona per ricordare chi non ha più fatto ritorno verso il porto. A seguire, presso Villa delle Sirene, è andata in scena la Santa Messa.

In prima fila nelle celebrazioni, l’arcivescovo monsignor Luigi Vari, il parroco don Giuseppe Rosoni e il sindaco Cosmo Mitrano.