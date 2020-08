Associazionismo, una risorsa da tutelare: l’intervento di Lavinia Savona (Camminare Insieme)

In vista delle prossime elezioni amministrative di Fondi Lavinia Savona, capolista della civica ‘Caminare Insieme’, a supporto dell’aspirante primo cittadino Raniero De Filippis, pone l’attenzione sull’associazionismo. Ricordandone l’importanza, ma sottolineando soprattutto la necessità di tutelarlo adeguatamente. Magari con incontri mensili tra la futura amministrazione comunale e i rappresentanti del mondo delle associazioni.

“Nella nostra città da anni operano diverse realtà associative, in ambito culturale, ambientalista e sociale. Esse rappresentano una risorsa per l’intera comunità, per l’impegno che portano avanti nel valorizzare le inestimabili risorse del nostro territorio, colmo di tradizioni e bellezze naturaliste, ricco di storia e siti di interesse culturale, per preservarne la memoria e proiettarla nel futuro.

A Fondi esistono associazioni che perseguono finalità sociali, che grazie all’impegno di professioniste/i affrontano tematiche estremamente delicate e gravi, diventando punto di riferimento essenziale per chi ne trae sostegno.

Associazionismo significa anche una rete sociale per il singolo che ne fa parte, che in ogni mission si rispecchia, sentendosi per questo meno solo. Ognuna di queste realtà fa i conti con molte difficoltà oggettive, dalla mancanza di una sede adeguata, alla ricerca di fondi per auto sostenersi, all’impiego di tempo volontario da dedicare all’aspetto burocratico.

Un’amministrazione lungimirante – continua Savona – ha l’onere e l’onore di dialogare con questa straordinaria ricchezza umana che vive ed anima la nostra città, di divenire quindi il punto di riferimento per facilitare, ad esempio, l’accesso a locali di proprietà di enti pubblici, all’uso di strumentazioni adeguate; indirizzarle alla partecipazione a bandi dedicati, secondo i criteri della trasparenza e della meritocrazia.

Come capolista della lista civica ‘Camminare Insieme’ per Raniero de Filippis sindaco, auspico la necessità di incontri mensili con i rappresentanti delle associazioni, finalizzati all’ascolto delle necessità e dei reali bisogni, in primis di ordine pratico ma anche, non meno importante, per un riconoscimento dell’importanza e del valore che ognuna di queste realtà ricopre per la città di Fondi”.