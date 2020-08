Libri sulla cresta dell’onda, ospite Gianrico Carofiglio

“Lunedì 10 agosto ore 21.15 Sagrato della Chiesa della Santissima Annunziata. Lo scrittore Gianrico Carofiglio è ospite della rassegna letteraria Libri sulla cresta dell’onda, giunta alla XXVII edizione, organizzata dalla Libreria Tuttilibri di Formia con il Comune di Gaeta e il sostegno della Banca Popolare del Cassinate.

Gianrico Carofiglio è stato a lungo un pubblico ministero, specializzato in indagini sulla criminalità organizzata. Nel 2007 viene nominato consulente della commissione parlamentare antimafia e dal 2008 al 2013 è eletto senatore Oggi è scrittore a tempo pieno, tiene corsi alle università di Bari e Napoli su come scrivere e parlare di Diritto ed è uno dei protagonisti del dibattito pubblico nel nostro Paese. Il suo romanzo d’esordio, Testimone inconsapevole, definito il primo legal thriller italiano, è arrivato proprio in questi giorni alle centesima edizione, l’ultimo libro La misura del tempo finalista al Premio Strega 2020 è da 30 settimane ai vertici delle classifiche di vendita. Con 6 milioni di copie diffuse in tutto il mondo e traduzioni in 28 lingue è unanimemente riconosciuto un fuoriclasse della scrittura.

Tutti i suoi libri , romanzi, racconti, saggi, legal thriller, trasudano etica, sono ricchi di citazioni, regalano suggerimenti di letture, di musica da ascoltare, di film da vedere, così da 20 anni per coloro che lo seguono è un riferimento sicuro. La sua scrittura per la critica ‘sfiora la perfezione’ e per Corrado Augias è un autore che ‘ha il dono’. Sente la necessità di ‘fare politica’ oltre gli incarichi istituzionali, intervenendo anche su giornali e partecipando a talk show con interventi carichi di passione, eleganza, equilibrio . Afferma: “Vorrei dare voce alle gentilezza come strumento di lotta politica”, tema questo del suo prossimo libro in uscita a settembre.

La serata sarà aperto dall’omaggio musicale di Giovanna Famulari, violoncello e Vanessa Cremaschi, violino Giovanna Famulari, violoncello. Artista eclettica tra le più importanti violoncelliste italiane, è anche pianista, cantante, attrice nonchè produttrice discografica. Ha suonato con numerose orchestre tra le quali la Scarlatti di Napoli e annovera collaborazioni con artisti come Ron, Nicola Piovani, Tony Servillo, Tosca (con cui ha vinto due targhe Tenco e un Nastro d’argento 2020). Ha recitato in varie produzioni cinematografiche e televisive e inciso cd.

Vanessa Cremaschi, violino di rigorosa formazione classica, svolge da sempre attività concertistica in Italia e all’estero. Si esibisce in rassegne prestigiose come il Festival dei Due Mondi con il suo quartetto d’archi. Collabora con L’Orchestra di Musica Leggera della Rai partecipando ai più importanti show televisivi. E’ anche autrice, presentatrice, regista teatrale e di documentari televisivi.

·Anche in un periodo così complicato per tutti non abbiamo voluto rinunciare al nostro appuntamento annuale con i lettori del Golfo di Gaeta seguendo le dovute precauzioni e le norme anti covid. Disponiamo però di soli 500 posti a sedere opportunamente distanziati.

I biglietti gratuiti per assistere all’incontro, che abbiamo distribuito nelle nostre librerie, sono andati esauriti nel giro di qualche ora.

Non siamo riusciti a trovar posto per tutte le persone che desideravano partecipare, per ora assicuriamo una diretta sulla nostra pagina facebook “Libri sulla Cresta dell’onda”, ma speriamo di avere presto un’altra opportunità per ascoltate un autore così amato.

A coloro che sono riusciti a prenotare il biglietto ricordiamo di venire sul posto con puntualità, l’ingresso sul sagrato dal lato del lungomare sarà possibile dalle ore 20,15 fino all’orario di inizio previsto per le 21,15. Vi preghiamo di compilare preventivamente il modulo di autocertificazione ricevuto con il biglietto, di non dimenticare un documento d’identità e munirvi di mascherina. Per chi non trovasse parcheggio in prossimità della Chiesa, è previsto un servizio di bus navetta gratuito dalle ore 20,00 alle 21,15 e che riprenderà alla fine della serata effettuando il seguente itinerario: Hotel Serapo, Corso Italia (campo di pallamano e Bar del corso), Vecchia stazione ferroviaria, ufficio postale, campi da tennis nei pressi della Chiesa. Vi ricordiamo che a Gaeta medioevale è attiva la zona ZTL”.