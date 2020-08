Pista ciclabile a Castelforte, il progetto approvato in Giunta

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del primo stralcio di un tratto della pista ciclabile pensata per offrire un nuovo ed importante servizio necessario sia agli abitanti che allo sviluppo socio economico del territorio ed in particolare dell’area di Suio.

La pista ciclabile progettata riguarda il percorso che va dal ponte del Rio Grande fino alle terme di Suio e fiancheggia la strada provinciale via delle Terme. La strada di accesso all’area termale e che attraversa la frazione di Suio Forma meritava un intervento di ampio spessore e consistenza per dare concretezza ed impulso allo sviluppo turistico dell’intera area e del Comune. Questo primo stralcio del progetto approvato qualche giorno fa dalla Giunta Comunale prevede una spesa complessiva di 124 mila euro.

“Sono davvero contento –dice il Sindaco Giancarlo Cardillo– che la nostra Amministrazione Comunale sia riuscita ad approvare il progetto esecutivo di questo primo tratto del percorso che si snoda tra il Rio Grande e le Terme di Suio e che attraversa un’area territoriale molto importante del Comune. Il percorso ciclabile attraversa anche la frazione di Suio Forma e intende valorizzare i “luoghi” e gli “scorsi” più interessanti posti nelle immediate vicinanze del Garigliano cercando di mettere in evidenza le bellezze naturali e paesaggistiche che meritano di essere maggiormente conosciute diventando anche un punto di attrazione per i turisti. Il progetto –prosegue il primo cittadino- vuole anche cercare di garantire maggiore sicurezza alla circolazione sia dei pedoni che dei cicloamatori assicurando tutte le giuste esigenze di ogni tipo di utente. Questo primo intervento che abbiamo localizzato nell’area che va dalla Chiesa di Santa Maria del Buon Rimedio verso il Ponte del Rio Grande porterà importanti vantaggi anche agli abitanti dell’area interessata anche in ordine ad una sua maggiore sicurezza”.

La Giunta ha disposto l’inoltro del progetto alla Regione Lazio dove sarà avanzata domanda di finanziamento necessario all’attuazione dell’intervento.