Le sardine di Latina arrivano a Fondi in piena campagna elettorale

Democrazia partecipata, impegno civico, riappropriarsi degli spazi per fare politica. Sono stati alcuni dei temi affrontati venerdì sera in piazza Giuseppe De Santis a Fondi.

Presenti i referenti del movimento delle Sardine di Latina e diversi esponenti locali, tra cui alcuni candidati nelle liste del centrosinistra locale ma anche semplici cittadini.

Bello il clima, con solo una cassa e un microfono sulle scale della centralissima piazzetta fondana in pieno stile sardine. Non tantissima la gente presente, complice anche il caldo e la concomitanza degli scontri diretti della Champions League. Rivisitata anche la modalità dell’incontro dell’immaginario collettivo dei raduni delle sardine, non uno accanto all’altro in piedi, ma seduti ai tavolini con obbligo di mascherina dove non poteva essere garantito il distanziamento (come recitava anche lo locandina di presentazione).