La giunta Ferraiuolo perde altri pezzi, addio anche di Califano

La giunta comunale ponzese ha perso un altro pezzo.

L’assessore all’ambiente Gelsomina Califano si è dimessa.

Un passaggio non ancora reso noto, ma Califano ha mollato.

In giunta sono così rimasti solo in tre: il sindaco Franco Ferraiuolo, il suo vice Giuseppe Mazzella e Michele Nocerino.

In precedenza a dimettersi da delegati del sindaco sono stati il delegato alla pesca Sandro Vitiello, alla scuola Franco De Luca, agli affari generali Martina Carannante, alla cultura Enzo Di Giovanni, e alla portualità Sergio D’Arco.

Senza contare che, dopo le dimissioni di Eva La Torraca, ormai ex vicesindaco, i primi due non eletti, Martina Carannante e Luigi Pellegrini, hanno rifiutato di entrare in consiglio comunale stigmatizzando il percorso seguito da Ferraiuolo dopo il suo insediamento.

E un altro consigliere, Gianluca De Martino, da tempo non prende parte all’assise civica.

Il consigliere Carlo Marcone ha assunto invece spesso posizioni estremamente critiche verso la maggioranza di cui è parte.

Una serie di segnali di difficoltà profonde che sta vivendo l’amministrazione comunale isolana.