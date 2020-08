Gli stalli blu e gialli, colorano il piazzale interno all‘ex vetreria. Arriva il momento, dunque, per restituire lo spazio dell’ex Avir alla città, momentaneamente con i parcheggi.

L’intervista all’assessore Felice D’Argenzio mette in evidenza come si tratta di una grande occasione soprattutto per il periodo dell’anno in cui ci si trova, ovvero nella settimana a ridosso di Ferragosto.