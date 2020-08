Elezioni a Fondi, Mastrobattista e l’investitura della Meloni

Un post sulla propria pagina Facebook per il candidato sindaco di Fondi Giulio Mastrobattista e cinque foto, su una terrazza di Roma con una cupola di sfondo.

“È sempre un’emozione unica ……indescrivibile, quando ti rendi conto che Giorgia ha Fondi nel cuore….”. Questa la breve frase a corredo di una serie di scatti con la leader del partito Giorgia Meloni pubblicata dal candidato sindaco di Fdi.

L’investitura è “fotografica” per l’avvocato Giulio Mastrobattista che nelle scorse settimane, e anche all’inaugurazione del proprio point elettorale in piazza IV novembre l’altro giorno, aveva visto in suo sostegno tutta la dirigenza del partito, non solo locale.

A Fondi, sia alle conferenze stampa che alla presentazione della candidatura di Mastrobattista non hanno mai fatto mancare il proprio supporto l’eurodeputato Nicola Procaccini e il senatore Nicola Calandrini, ma nonostante l’annuncio – al momento disatteso – della “venuta” a Fondi della Meloni, la foto romana di Mastrobattista attesta come l’esponente di Fdi sia nelle grazie della leader.

Non per niente, tante volte si è parlato di una possibile “carriera” per Mastrobattista, un domani, magari in uno dei rami del Parlamento. Ma adesso c’è tutta un’altra partita da giocare, quella delle comunali di settembre.