Ance Latina ha presentato il progetto del nuovo ospedale pontino

Presentato dall’Ance Latina il progetto preliminare del Nuovo ospedale pontino redatto dai tecnici incaricati dall’Associazione nazionale costruttori edili.

Un progetto dell’ing. Giovanni Andrea Pol e dell’architetto Massimo Rosolini, con consulente sanitario il professor Francesco Enrichens, tra i maggiori esperti sanitari in ambito nazionale, che l’Ance Latina metterà a disposizione della comunità.

“Con il dl semplificazioni potremmo avere un nuovo ospedale pontino nel giro di tre anni e mezzo. Un ospedale che vale un investimento di 380 milioni di euro e che potrebbe far risparmiare, rispetto a quello attuale, circa 15 milioni di euro di costi annui”, ha dichiarato il presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili Latina, Pierantonio Palluzzi, durante la presentazione del progetto.

Ancora: “La Regione o le istituzioni potranno fare ciò che riterranno opportuno, il preliminare è a loro disposizione. Il nostro è un passo avanti per dare un segnale concreto che le cose si possono fare”.

Il progetto preliminare prevede 696 posti letto e un’area parcheggio nel piano interrato in grado di essere trasformata in area per gestione emergenze come terremoti o epidemie, che può contenere duecento posti letto.

L’area individuata è nei pressi di Borgo Piave, già di proprietà della Regione, dove il piano regolatore proprio un’area a servizi ospedalieri.

Il concetto che Ance Latina ha chiesto di sviluppare ai progettisti è quello di un “bosco orizzontale” e il consumo energetico previsto è ridotto ad un terzo rispetto ad ospedali di edilizia ed impiantistica classica.