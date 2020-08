“Radio clandestina”, Celestini incanta il pubblico

Le storie partigiane hanno rivissuto ieri a Gaeta presso il Mausoleo Lucio Munazio Planco con il gioiello di Ascanio Celestini, “Radio Clandestina”, il monologo che ha lanciato la sua brillante carriera di cantastorie. Tratto dal testo di Alessandro Portelli, lo spettacolo celebra quest’anno i vent’anni dal debutto e racconta la lotta partigiana e l’occupazione nazista, offrendo una riflessione sulla storia e sulla memoria a partire da uno degli epi-sodi più tragici dell’occupazione nazista in Italia: il 23 marzo 1944 i Gruppi d’Azione Patriottica attaccano una colonna tedesca in via Rasella; il 24 mar- zo, per rappresaglia, i nazisti uccidono 335 persone in una cava sulla via Ardeatina, dieci italiani per ogni tedesco morto.

L’iniziativa è stata promossa nell’ambito della rassegna gratuita “Vivi in Parchi del Lazio Suoni ‘di-vini’ tra le radici della nostra Regione”, organizzata dalla Regione Lazio in collaborazione con AIS Lazio – Associazione Italiana Sommelier, con la direzione artistica di Matteo D’agostino, a cura di Leeloo srl-informazione e comunicazione.

A fare da sfondo al racconto un luogo senza tempo, la vetta del Monte Orlando con il Mausoleo Lucio Munazio Planco, il sito archeologico, da cui si ammirano l’intero Golfo di Gaeta, la catena dei Monti Aurunci, il Monte Circeo, le Isole Ponziane e il Vesuvio.

“Siamo particolarmente grati all’Assessorato all’Agricoltura e all’Ambiente della Regione Lazio, quindi all’ass. Enrica Onorati che, con Vivi i Parchi del La- zio, ha scelto il nostro Parco per la seconda tappa di una manifestazione così importante per la cultura e per il settore vinicolo – dichiara la presidente del- l’Ente Parco Riviera di Ulisse Carmela Cassetta – Siamo anche orgogliosi del- lo sforzo compiuto dalla Regione Lazio, dallo stesso Parco Riviera di Ulisse in comunione con il Comune di Gaeta, nel rendere il Mausoleo – già luogo della memoria per eccellenza – incarnazione dei ricordi partigiani attraverso le parole di un artista della caratura di Celestini. Sarà l’occasione per ribadire a tutti, in primo luogo a noi stessi, da chi dipendono tutte le libertà di cui godiamo oggi”.

Di seguito l’intervista video (in ordine: l’ assessore all’Agricoltura e all’Ambiente della Regione Lazio Enrica Onorati e il presidente del Parco Riviera d’Ulisse Carmela Cassetta)