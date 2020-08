Nuova piazza a Sant’Anastasia, presto l’inaugurazione

Il Vice Sindaco Beniamino Maschietto e l’Assessore LL.PP. Onorato Di Manno invitano la cittadinanza all’inaugurazione della nuova piazza Sant’Anastasia, che avrà luogo domani, Sabato 8 Agosto, alle ore 20.30. La piazza è stata interessata da un restyling completo, che ha visto tra l’altro l’intera ripavimentazione con cemento effetto legno, nuova illuminazione a led, aiuole con essenze arboree e panchine in muratura.

Gli interventi sul ponte hanno riguardato il rifacimento delle saldature a protezione delle parti ossidate, la sverniciatura e riverniciatura totale della struttura. Si è proceduto inoltre al rifacimento completo del piano di calpestio ammalorato con nuove assi di pino marittimo. Il ponte è stato anche dotato di un impianto di illuminazione a led con sensore crepuscolare che attiverà giochi di luce e colori nelle ore serali e notturne.

«Al termine dei lavori – affermano il Vice Sindaco Maschietto e l’Assessore Di Manno –, purtroppo rallentati dal lockdown conseguente all’emergenza epidemiologica, piazza S. Anastasia torna ad essere ancor di più un centro di aggregazione per l’intera città di Fondi e per i numerosi villeggianti e turisti che frequentano il nostro litorale. A seguito dello stanziamento di 152 mila Euro che la Giunta municipale ha approvato nei giorni scorsi, nell’ambito del piano per la mobilità a servizio della fruizione turistica nei prossimi giorni sarà bandita la gara per consentire il completamento del collegamento ciclopedonale tra piazza Sant’Anastasia e via Covino».