Abusi edilizi e incidenti, raffica di interventi per la Polizia Locale di Itri

È scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Cassino per il proprietario dell’immobile, una donna di 62 anni e per il direttore dei lavori, con l’ipotesi di reato di abuso edilizio in concorso ed è stato disposto il sequestro delle opere abusive. Sempre nella giornata di ieri gli uomini della Polizia Municipale di itri, sono intervenuti, sulla SS Appia per un grave incidente stradale con feriti. Un violento scontro frontale tra due autovetture da cui è scaturita una prognosi riservata per un uomo 64 enne di Formia e un prognosi di 30 giorni per l’altro conducente del veicolo, un uomo 59 enne anch’esso di Formia. Gli agenti hanno disposto gli esami biologici di rito, il sequestro penale dei veicoli coinvolti e il ritiro cautelare delle patenti di guida.