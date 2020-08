Progetto ESC360: si cercano volontari per il monitoraggio della biodiversità forestale

ESC360 è un progetto europeo cofinanziato dal programma LIFE e svolto in cooperazione con il Corpo Europeo di Solidarietà.

Il progetto ha come obiettivo principale il coinvolgimento di 360 volontari di età compresa tra i 18 e i 30 anni in attività mirate alla conservazione della natura, attraverso il monitoraggio di flora, fauna e habitat di interesse comunitario, e alla comunicazione in campo ambientale. Il progetto è coordinato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e le attività di volontariato sono svolte all’interno di Riserve gestite dai Reparti Carabinieri Biodiversità di Fogliano (Foresta demaniale del Circeo, Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell’Inferno), Pratovecchio (Riserve Casentinesi), Follonica (Belagaio, Poggio Tre Cancelli e Duna Feniglia), Castel di Sangro (Riserve in Abruzzo e Molise), Martina Franca (Murge orientali).

Sono partner di progetto D.R.E.Am. Italia e CREA Centro di ricerca Difesa e certificazione.

Nel 2020 i volontari potranno partecipare aderendo a 2 turni (10 agosto – 6 settembre e 16 settembre – 12 novembre 2020), ciascuno dei quali è così organizzato:

10 giorni di formazione a carattere teorico in modalità online;

30 giorni di attività sul campo presso uno dei Reparti indicati;

10 giorni di attività di archiviazione de elaborazione dati e citizen science presso aree protette prossime alla propria abitazione.

Durante le attività i volontari saranno seguiti dallo staff di progetto costituito da tutor naturalisti esperti e assistenti.

I volontari non avranno oneri di vitto, alloggio e gli spostamenti verso le sedi del progetto saranno rimborsati. A conclusione del progetto la partecipazione verrà certificata attraverso il rilascio di un attestato europeo.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina facebook.

www.life360esc.eu,

www.facebook.com/life360esc/,

scrivendo una e-mail a info@life360esc.eu, o telefonando al numero 0376 295933 (Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità “Bosco Fontana”).