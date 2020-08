Il premier Conte al Circeo, breve vacanza di coppia: immortalati da “Diva e Donna”

È uscito ieri, il numero di “Diva e Donna” (Cairo Editore) che – a suon di scatti esclusivi – ritrae il presidente del consiglio dei ministri italiano Giuseppe Conte in compagnia della sua compagna Olivia Paladino in vacanza al Circeo.

La “first lady” molto discreta non appare quasi mai in pubblico con il capo del governo italiano (solo due le uscite dal primo giuramento da presidente del consiglio) come ricorda il Corriere.it. Ma in questo caso, si tratta di “scatti rubati”.

I due, si sarebbero concessi una breve vacanza nel promontorio più famoso della terra pontina, ovvero il Circeo alloggiando all’Hotel Punta Rossa.