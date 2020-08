Formia, questa mattina l’ispezione del Genio Civile in via delle Fosse (#VIDEO)

Una visita che era nell’aria, ma che non aveva avuto riscontro. Finché, questa mattina, in via delle Fosse a Formia è effettivamente arrivata, come previsto, l’architetto D’Orso, facente parte del Genio Civile regionale, sede di Latina.

“La questione è urgente e faremo una relazione sull’urgenza della situazione”, le uniche parole ‘rubate’ all’Architetto.

Nel video di questa mattina, l’intervista a Vincenzo Giuffrida, residente nonché rappresentante dei cittadini di via delle Fosse, da lungo tempo alle prese con i problemi di smottamento e pericolosità della strada, ad oggi ancora irrisolti.