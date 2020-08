Covid-19, bollettino dell’Asl anche oggi negativo

Ancora un giorno a zero nuovi casi in Provincia di Latina, sono tre consecutivi.

Negativo il bollettino Asl che precisa come nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di Covid-19 e non ci sono stati neppure nuovi decessi.

Casi totali seguiti dall’Asl pontina da inizio emergenza rimangono 615.

“Si raccomanda ai cittadini di tutta la Provincia – consigliano dall’Azienda sanitaria – di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.