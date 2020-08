Via Francigena del sud: proseguono gli eventi del festival “Radure”

Radure: Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud è un festival di valorizzazione del patrimonio culturale del sistema territoriale dei Monti Lepini a cura dei Comuni di Priverno, Segni, Maenza, Norma, Sezze, in collaborazione con ATCL e Compagnia dei Lepini.

Questa seconda edizione è dedicata ai luoghi della cultura attraversati dal cammino spirituale della Via Francigena del Sud. Cinque Comuni coinvolti con spettacoli dal vivo, concerti e teatro, per un totale di dieci eventi per dieci luoghi della cultura, dal 25 luglio al 30 agosto 2020.

La valorizzazione dei luoghi offre l’opportunità di rigenerare anche il tessuto sociale che li circonda; i processi che ne sottendono la realizzazione sono sempre un’occasione per innescare nuove sinergie e relazioni sul territorio e per valorizzare le differenti specificità che lo compongono.

Coniugando patrimonio culturale e spettacolo dal vivo, ‘Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud’ rappresenterà un unicum a livello regionale, in grado di valorizzare e di esaltare un prodotto impossibile da clonare: il patrimonio dei Monti Lepini.

Gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria: tel. 0773889644 dal lunedì al venerdì ore 9.30- 17.00

Il numero di spettatori è regolato da normativa prevenzione e gestione Covid-19