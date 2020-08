Tari, riqualificazione di Al Karama e scuole: le novità

Commissione bilancio, interviene l’assessore Proietti: “Sono soddisfatto che nella Commissione Bilancio di oggi – ieri ndr – sia stato presentato e approvato, con soli due astenuti, il primo degli assestamenti di Bilancio del Comune di Latina per il 2020.

Il cuore di questo assestamento consiste negli indirizzi del Tavolo Latina per Latina:

• 836.000 euro per abbattere la TARI a famiglie e imprese;

• 250.000 euro per la micromobilità;

• 350.000 euro per la manutenzione straordinaria delle scuole;

• 100.000 euro per l’utilizzo di plessi scolastici provvisori.

Più di due milioni dell’avanzo di amministrazione sono stati poi messi a disposizione dei vari uffici per poter garantire vari servizi che riteniamo importanti: la riqualificazione di Al Karama in accordo con la Regione e la Prefettura, l’Art Bonus, gli arredi di parchi e giardini, i contratti di quartiere e, non ultimo, per incrementare il platfond dell’accordo quadro della manutenzione strade.

Abbiamo tempo fino al 30 settembre 2020 per la deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri generali di Bilancio, per cui sarà necessario, a breve, un ulteriore assestamento, in linea con l’indirizzo espresso al Tavolo Latina per Latina, chiamato appunto a dare gli indirizzi politici necessari alle variazioni consistenti al Bilancio di Previsione.

Tutto questo siamo riusciti a renderlo possibile, nonostante le minori entrate dovute alla pandemia: -1.700.000 di addizionale irpef, -350.000 di tributi minori e -1.400.000 di IMU rispetto alle previsioni fatte. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a garantire l’equilibrio senza rischiare il dissesto e investendo risorse perché si possa ripartire, con prudenza e attenzione, ponendo sempre al centro le persone.

Ripartire quindi anche dalla Scuola, investendo sulla ripartenza nell’ottica della sostenibilità. Abbiamo fatto tutto il possibile per far sì che la tragedia umana e economica della pandemia possa essere affrontata e superata, rilanciando Latina”