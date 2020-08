“Ostaggi di Acqualatina”: perdita d’acqua ‘dimenticata’, la segnalazione

Una perdita d’acqua ‘dimenticata’, a dispetto delle ripetute telefonate a chi di dovere. Creando non pochi disagi a una coppia di Formia. Una segnalazione che giunge dagli stessi interessati, residenti in via Soriano, zona Penitro.

“A causa di una perdita si è allagato l’ingresso della nostra proprietà, da oltre un mese siamo ostaggio di Acqualatina”, dicono. “Abbiamo segnalato la questione ben quattro volte, non solo al gestore, ma anche al Comune di Formia. Senza ad oggi alcun risultato”. Ed intanto il tempo continua a passare.