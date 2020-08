“Le virtuose azioni per la salute del nostro mare”, il dibattito

La dispersione in mare del polistirolo e degli oli alimentari sono tra le cause d’inquinamento. Il riciclo e utilizzo sono tra le opportunità offerte dalla tecnologia per una significativa riduzione e controllo dei danni ambientali prodotti da questi materiali.

Il riciclo e utilizzo del polistirolo e degli oli alimentari esausti sono tra le virtuose azioni per la salute del nostro mare poste in campo dal Comune di Formia con l’azienda pubblica per raccolta dei rifiuti la FRZ srl.

I sistemi adottati saranno illustrati ai cittadini nell’incontro pubblico di giovedi 6 agosto alle ore 18,30, nella splendida pineta del Parco De Curtis con la partecipazione dell’Aipe – Associazione italiana polistirene espanso, Consorzio RenOils – Consorzio Nazionale di raccolta e recupero oli e grassi vegetali e animali esausti e l’azienda imballaggi PORON.

Nell’occasione saranno illustrati i positivi risultati che hanno raggiunto i cittadini di Formia nella loro capillare raccolta degli oli vegetali esausti e verrà consegnato il Premio RenOils al Circolo anziani di Gianola per il contributo attivo e partecipativo nella raccolta.

Programma:

LE VIRTUOSE AZIONI PER LA SALUTE DEL NOSTRO MARE

Riciclo e utilizzo del polistirolo e degli oli alimentari esausti

FORMIA 6 Agosto 2020 ore 18,30

Parco de Curtis

Introduzione e Saluti

ORLANDO GIOVANNONE

Assessore alle Politiche ambientali

VERSO UNA CITTÀ’SEMPRE PIU’SOSTENIBILE

RAFFAELE RIZZO

Direttore Generale Formia Rifiuti Zero

RICICLABILITÀ DEL POLISTIROLO

ALESSANDRO AUGELLO

Presidente Aipe – Associazione italiana polistirene espanso

CIRCUITI DI RECUPERO DEL POLISTIROLO SUL TERRITORIO

ANTONIO MIELE

Direttore stabilimento Poron di Spigno Saturnia

LE OPPORTUNITÀ E I VANTAGGI AMBIENTALI NEL RECUPERO DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI

SALVATORE SURIANO

Direttore RenOils – Consorzio Nazionale di raccolta e recupero oli e grassi vegetali e animali esausti

CONSEGNA DEL PREMIO RenOils AL CIRCOLO ANZIANI GIANOLA

per il contributo attivo e partecipativo nella raccolta degli oli vegetali esausti