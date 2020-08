Fondi vera promuove un incontro con i giovani, come partecipare

Amministrative a Fondi, il movimento Fondi Vera che sostiene il candidato Francesco Ciccone è pronto ad incontrare gli under 18. Perchè? “Vogliamo conoscere – fanno sapere dal movimento – il punto di vista dei quindicenni, sedicenni, diciassettenni. Perché è anche attraverso gli occhi di un adolescente che dobbiamo capire di cosa ha bisogno questa Città. Con loro, con chi ha già raggiunto la maggiore età, con studenti universitari e giovani lavoratori vogliamo confrontarci. Per restituire fiducia alle nuove generazioni”

Questa sera (mercoledì prossimo, 5 Agosto) alle ore 20.30, nella Sede di Fondi Vera in Via Roma 64, il nostro Candidato Sindaco Francesco Ciccone incontrerà infatti i giovani della Città.

“Non è vero che i giovani non hanno passioni, non coltivano interessi, non amano la loro Città, anzi. Tutt’altro. Ne sto conoscendo tanti, e sono generosi, altruisti, dinamici. Hanno le idee chiare, sanno cosa possono dare alla loro terra e vogliono poterlo fare, senza compromessi, senza sotterfugi. Dalle giovani generazioni sto raccogliendo suggerimenti, proposte, idee innovative. Con loro voglio costruire una Fondi ambiziosa, solidale, accogliente, trasparente e competente. Una Città che non debba più rassegnarsi all’idea di vedere andare via i suoi figli perché privi di opportunità e speranza”.

Per informazioni: info@fondivera.it