Escursioni al chiaro di luna, tornano “Le notti dell’Annunziata”

Tornano a Gaeta “Le Notti dell’Annunziata”, giunte alla 3° edizione. Un’iniziativa promossa dall’Associazione Ante Omnia, in collaborazione con l’Ipab SS Annunziata e che si inserisce per questa stagione nella rassegna “Sere d’Estate”.

Due serate dedicate alla scoperta del Pio Istituto: dalla fondazione alla vita delle orfane affidate alla “ruota degli esposti”, per poi ammirare le ricchezze artistiche ed architettoniche del Santuario, della Cappella d’Oro dell’Immacolata ed i “Tesori dell’Annunziata”.

Narrazioni a cura di professionisti abilitati del Centro Guide Turistiche – Gaeta, supportati dei volontari dell’Associazione Ante Omnia formati nell’ambito del progetto “Al Tempio” ed impegnati nella conduzione delle attività culturali, ricreative e formative dell’Ostello del Golfo.

“Le Notti dell’Annunziata, giunte alla 3° edizione, segnano l’ottimo lavoro svolto in questi anni per la valorizzazione del territorio ed in particolare di Gaeta Medievale. Una strada tracciata in sinergia con l’Arcivescovo di Gaeta, Mons. Luigi Vari e percorsa con professionalità ed efficacia. Far confluire le attività dell’Ipab SS Annunziata, della Parrocchia Cattedrale e dell’Associazione Ante Omnia in un unico programma di eventi è una scelta ambiziosa che punta a potenziare l’offerta turistica della Città di Gaeta ed esaltare le bellezze del Borgo Medievale”. Così il Direttore dell’Ipab SS Annunziata, dott. Clemente Ruggiero.

Appuntamento presso l’Info Point che sarà allestito per le serate del 5 – 7 agosto nel cortile dell’Annunziata e presso il Sagrato del Santuario. Inizio visite guidate alle ore 21.00 – 21.45 – 22.30. L’ingresso è gratuito e limitato ad un numero massimo di partecipanti. È preferibile la prenotazione all’indirizzo mail: prenotazioni@anteomnia.it, o al numero 3505675589. Si accede agli eventi nel rispetto delle disposizioni anti contagio Covid-19.