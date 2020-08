Doppio dibattito, Fratelli d’Italia in piazza a Terracina e Fondi

Un doppio dibattito pubblico, in piazza, alla presenza di alcuni dei massimi esponenti locali e nazionali del partito e dei candidati sindaco. E’ questo l’appuntamento promosso da Fratelli d’Italia per domani (giovedì 6 agosto) pomeriggio e sera a Fondi (ore 19,30) e Terracina (ore 21,30). Due momenti per ribadire il forte legame del partito con il territorio, affrontando temi legati alle prospettive di sviluppo e alle attività individuate per affrontare le criticità dell’attuale situazione economica e sociale, anche in chiave nazionale. Sarà in particolare l’on. Francesco Lollobrigida, capogruppo di FDI alla Camera dei Deputati, a toccare i temi di carattere nazionale e sottolineare le posizioni fortemente critiche nei confronti del governo e della maggioranza che lo sostiene, che Giorgia Meloni e tutti gli esponenti di FDI stanno portando avanti in tutte le sedi e le occasioni di confronto politico.

Questi temi saranno affrontati, in chiave nazionale e nei suoi riflessi sulla politica locale, dal sen. Nicola Calandrini, che è anche coordinatore provinciale del partito, e dall’europarlamentare Nicola Procaccini, che allargherà lo sguardo anche al panorama internazionale con i tanti temi che investono l’Europa e la grande attualità dell’emergenza migranti. Ospite anche il vice coordinatore regionale del partito, Enrico Tiero, che interverrà su temi di carattere locale e regionale.

A chiudere i due appuntamenti saranno i candidati sindaco di Fratelli d’Italia di Fondi, Giulio Mastrobattista, e Terracina, Roberta Tintari, introdotti rispettivamente dai due esponenti locali del partito, Sonia Federici e Fabio Minutillo.

I due appuntamenti di domani sono rispettivamente:

FONDI – ORE 19,30 – PIAZZA SAN FRANCESCO: “La forza degli italiani, il coraggio dei fondani”

TERRACINA – ORE 21,30 – PIAZZA MUNICIPIO: “Proteggi Terracina, difendi l’Italia”.

Per entrambe le occasioni saranno rispettate le misure preventive anti Covid.