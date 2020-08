Castelforte, la rigenerazione urbana passa in consiglio comunale

L’adozione delle delibere per attuare gli articoli 4 e 5 della legge regionale n.7/2017, segnano l’inizio dell’iter per l’approvazione dei due articoli che permetteranno: di richiedere il cambio di destinazione d’uso per gli immobili ricadenti in zone urbanizzate, come definite dal PTPR, le cosiddette zone grigie, e di richiedere l’ampliamento del 20% fino a 70mq effettuando interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico.

“È un atto doveroso –dice il Sindaco Giancarlo Cardillo- nei confronti dei cittadini che potranno avere premialità sulle cubatura esistenti, e al tempo stesso rendere i loro immobili più efficienti. È un atto doveroso –prosegue il primo cittadino- verso le imprese che operano nel nostro territorio, in quanto avranno la possibilità di lavorare aprendo nuovi cantieri. È un atto doveroso –prosegue il Sindaco- nei confronti del nostro territorio, in quanto una azione combinata potrebbe rigenerare e riqualificare la qualità del nostro ambiente urbano anche attraverso il recupero di fabbricati dismessi.

Questa delibera è, davvero, un’occasione importante per il territorio, un’opportunità che come Amministrazione Comunale abbiamo voluto prevedere e offrire ai cittadini. Questo credo sia uno dei modi migliori per un’amministrazione comunale di servire il bene comune. Si tratta di offrire opportunità per rimettere in moto l’economia. Ma non basta per l’attuazione dei punti 2 e 3, a breve avvieremo anche la procedura per chiedere ai cittadini di presentare delle idee progettuali sulle quali poter lavorare. Merita di essere evidenziato che in questo modo stiamo cercando ogni più piccola opportunità per rivitalizzare e rilanciare l’attività edilizia che è un motore fondamentale dell’economia. Questa legge, ci consente in buona sostanza di assicurare nuove opportunità per far crescere l’attività dell’edilizia e offrire opportunità alle imprese e agli artigiani. Mai come in questo momento è davvero fondamentale per ricreare e incentivare la speranza nel futuro”.